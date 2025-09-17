BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 43,36 EUR ab.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 43,36 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,78 EUR. Bei 43,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 713.909 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Gewinne von 26,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 15,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,63 EUR aus.

Am 11.07.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,48 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15,77 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,12 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

