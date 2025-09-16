DAX23.430 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,92 -0,8%Gold3.665 -0,7%
BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag im Minus

17.09.25 09:27 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 43,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,61 EUR -0,12 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 43,32 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 43,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.234 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 13,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 47,63 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
09:26BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen