BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,96 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,53 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 42,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,01 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 464.869 Stück gehandelt.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

