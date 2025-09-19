DAX23.493 -0,6%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,29 -0,6%Gold3.728 +1,2%
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
So entwickelt sich BASF

BASF Aktie News: BASF am Mittag mit KursVerlusten

22.09.25 12:12 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 42,12 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
42,25 EUR -0,60 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 42,12 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,08 EUR nach. Bei 42,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 751.861 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 23,50 Prozent niedriger. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 12,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,63 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

