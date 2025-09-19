BASF Aktie News: BASF am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 42,40 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 42,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,35 EUR. Bei 42,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.640 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 29,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,40 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 13,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,63 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,60 EUR je Aktie.

