Blick auf Aktienkurs

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

02.10.25 09:29 Uhr
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 38,28 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
43,95 EUR -1,10 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BAT befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 2,0 Prozent auf 38,28 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 38,28 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,78 GBP. Bisher wurden heute 161.549 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 31,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

