BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,0 Prozent auf 38,28 GBP ab.

Das Papier von BAT befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 2,0 Prozent auf 38,28 GBP ab. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 38,28 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,78 GBP. Bisher wurden heute 161.549 BAT-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 31,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 GBP je BAT-Aktie belaufen.

