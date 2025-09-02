BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BAT am Mittwochnachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 40,66 GBP ab.

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 40,66 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BAT-Aktie bis auf 40,34 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,98 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.051.365 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit einem Kursverlust von 35,51 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,40 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BAT-Aktie wird bei 40,64 GBP angegeben.

Am 04.08.2009 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,40 GBP je BAT-Aktie.

