BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BAT. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 40,96 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 40,96 GBP. Die BAT-Aktie legte bis auf 41,02 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,94 GBP. Bisher wurden via London 212.980 BAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,41 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Abschläge von 35,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Analysten bewerten die BAT-Aktie im Durchschnitt mit 40,64 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,40 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose