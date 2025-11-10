BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Montagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 41,37 GBP.

Das Papier von BAT legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 41,37 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,37 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 41,21 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.847 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 6,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2024 bei 27,02 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 53,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

