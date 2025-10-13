DAX24.313 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit Aufschlag

13.10.25 12:04 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BAT. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,50 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,25 EUR -0,20 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,50 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,61 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 38,56 GBP. Zuletzt wechselten via London 645.003 BAT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 44,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 14,29 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 46,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,45 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BAT wird am 12.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass BAT im Jahr 2025 3,39 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
