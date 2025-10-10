BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Freitagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 38,30 GBP.
Die BAT-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 38,30 GBP. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 38,53 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,16 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,50 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 5.956.653 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BAT am 04.08.2009 vor.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
