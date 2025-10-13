BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Nachmittag im Minusbereich

BAT im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 38,02 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 38,02 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,02 GBP aus. Bei 38,56 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.437.071 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,00 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,22 GBP am 23.10.2024. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 45,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,57 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

