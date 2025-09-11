BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 41,27 GBP ab.

Bei 41,22 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,83 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 681.677 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 6,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,45 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,57 GBP je BAT-Aktie an.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 11.02.2027 werfen.

In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

