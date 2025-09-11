BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 40,91 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,91 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,88 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,07 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 50.688 BAT-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,40 GBP je Aktie aus.

