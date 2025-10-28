BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 38,79 GBP abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die BAT-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,79 GBP ab. Bei 38,65 GBP markierte die BAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,85 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 365.323 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,00 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 26,26 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 47,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose