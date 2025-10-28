DAX24.314 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.959 -0,8%
Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Check Point Software: Glänzt mit seinen Q3-Ergebnissen und positioniert sich mit Lakera bei KI-Sicherheit!
BAT im Blick

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

28.10.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 39,41 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,41 GBP. In der Spitze legte die BAT-Aktie bis auf 39,51 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,85 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.318.035 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,00 GBP. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 10,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (26,26 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
