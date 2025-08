Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Bayer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 27,92 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,92 EUR ab. Die Bayer-Aktie sank bis auf 27,73 EUR. Bei 28,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180.121 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 11,16 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 34,16 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,50 EUR.

Am 13.05.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Bayer dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

