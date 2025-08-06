Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 25,56 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 25,56 EUR zu. Bei 25,89 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.537.531 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 39,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 11.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick

Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse

Investment-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.