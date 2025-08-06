Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 24,95 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 24,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 303.944 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 19,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,50 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

