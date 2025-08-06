DAX23.956 +0,1%ESt505.280 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag in Rot

07.08.25 09:24 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag in Rot

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 24,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
25,14 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 24,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 303.944 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 19,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,50 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick

Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse

Investment-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

mehr Analysen