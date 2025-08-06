Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag in Rot
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 24,95 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 24,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,27 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 303.944 Bayer-Aktien.
Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 19,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,112 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,50 EUR für die Bayer-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2025 vor. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie
Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick
Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse
Investment-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|05.06.2025
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|26.03.2025
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.08.2025
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.08.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|28.06.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|25.04.2019
|Bayer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen