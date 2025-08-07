DAX24.125 -0,3%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.243 -0,4%Euro1,1649 -0,2%Öl66,31 -0,2%Gold3.399 +0,1%
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Bayer im Blick

Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Freitagvormittag vor

08.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 25,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
25,45 EUR 0,06 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bayer legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,78 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 25,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.339 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 28,71 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,63 EUR angegeben.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie

Bayer-Aktie von endgültigen Quartalszahlen belastet - Rechtsstreitigkeiten im Blick

Neutral für Bayer-Aktie nach UBS AG-Analyse

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
06.08.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
04.08.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Bayer KaufenDZ BANK
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
06.08.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
04.08.2025Bayer HoldDeutsche Bank AG
01.08.2025Bayer Market-PerformBernstein Research
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

