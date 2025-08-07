Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Freitagvormittag vor

Bayer im Blick

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 25,78 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,78 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 25,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.339 Bayer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 31,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 28,71 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,112 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,63 EUR angegeben.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10,74 Mrd. EUR, gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,63 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,46 EUR je Aktie.

