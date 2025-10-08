Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Mittwochmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,53 EUR nach.
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 27,53 EUR nach. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,52 EUR ab. Bei 27,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 399.961 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 33,24 Prozent wieder erreichen.
Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.
Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
