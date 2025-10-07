Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 27,62 EUR.
Um 15:52 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 27,62 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.142.103 Bayer-Aktien den Besitzer.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 7,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 50,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,88 EUR.
Bayer gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
