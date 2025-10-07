Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,0 Prozent auf 27,21 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 27,21 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,05 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.524.856 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,38 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 32,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,112 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 10,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

