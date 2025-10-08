Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 27,74 EUR.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 27,74 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.273 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 7,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 50,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,63 Prozent zurück. Hier wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 11,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 3 Jahren eingebracht

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingebracht