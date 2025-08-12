Bayer Aktie News: Bayer macht am Mittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 26,56 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 26,56 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 26,61 EUR. Bei 26,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 741.642 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,03 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 30,81 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

