Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Bayer im Blick

Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

13.08.25 09:24 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
26,51 EUR 0,66 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,16 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.216 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,86 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,43 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Bayer NeutralUBS AG
06.08.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

