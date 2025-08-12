Bayer Aktie News: Bayer steigt am Vormittag

Bayer im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,16 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,16 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 26,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.216 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bayer-Aktie bei 26,86 EUR.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,43 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

