Bayer Aktie News: Bayer am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Bayer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 27,79 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 27,79 EUR ab. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,74 EUR nach. Bei 27,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 461.469 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 7,70 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,38 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,112 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,81 EUR.

Am 06.08.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

