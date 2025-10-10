Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Bayer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,31 EUR.
Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,31 EUR zu. Die Bayer-Aktie legte bis auf 29,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.099.674 Bayer-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 29,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 54,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,112 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,81 EUR.
Am 06.08.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,14 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
