Fokus auf Aktienkurs

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag

15.08.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 27,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,07 EUR 0,47 EUR 1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 27,09 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 27,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,85 EUR. Zuletzt wechselten 521.890 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 14,57 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 32,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,112 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 11.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Bayer-Aktie

Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs - Bayer-Aktie stabil

Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

