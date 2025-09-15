Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Bayer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 26,89 EUR.

Das Papier von Bayer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,89 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 26,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 451.262 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 15,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 46,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,112 EUR je Bayer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,88 EUR an.

Am 06.08.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,63 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,14 Mrd. EUR gelegen.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Bayer-Aktie

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 5 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie profitiert nicht von Kooperation mit Top-Investoren: Biotech-Initiativen in Asien forciert