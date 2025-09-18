DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
Notierung im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag stärker

19.09.25 12:06 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,55 EUR -0,07 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 27,59 EUR zu. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 27,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 307.498 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 33,38 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,112 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,88 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,74 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Bayer am 11.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

