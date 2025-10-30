DAX24.083 -0,2%Est505.676 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,41 -0,8%Gold3.978 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr. Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr.
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Fokus

Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

30.10.25 12:04 Uhr
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,41 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,37 EUR -0,12 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,41 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,30 EUR. Mit einem Wert von 27,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 242.310 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 32,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie dennoch im Minus: Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant in den USA

DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bayer von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bayer von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen