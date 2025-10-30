Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 27,41 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 27,41 EUR. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 27,30 EUR. Mit einem Wert von 27,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 242.310 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,93 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 18,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 32,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,112 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 26,81 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,58 EUR im Jahr 2025 aus.

