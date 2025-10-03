Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 39,04 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,04 EUR zu. Bei 39,18 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.831 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 42,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 35,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

