Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Bechtle zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 37,46 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 37,46 EUR zu. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,04 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,80 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 30.046 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 12,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,28 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,700 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,84 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

