Heute im Fokus
DAX fällt zurück - Rekord jedoch weiter in Sicht -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Aktien von Biogen und Eisai uneins: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Fokus auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagmittag ins Minus

03.10.25 12:07 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagmittag ins Minus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,30 EUR -0,60 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,34 EUR. Mit einem Wert von 39,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 15.009 Aktien.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysten sehen für Bechtle-Aktie Luft nach oben

Exane-Hochstufung beflügelt Aktien von Bechtle und CANCOM

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
