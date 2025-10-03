Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,34 EUR. Mit einem Wert von 39,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 15.009 Aktien.

Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

