Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagmittag ins Minus
Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 38,40 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,34 EUR. Mit einem Wert von 39,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 15.009 Aktien.
Bei 42,10 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,74 EUR ab. Abschläge von 25,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.
Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,49 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen
Analysten sehen für Bechtle-Aktie Luft nach oben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen