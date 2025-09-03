DAX23.817 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
So bewegt sich Bechtle

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag ins Plus

05.09.25 09:26 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 37,88 EUR.

Die Bechtle-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 37,88 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 37,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 37,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.236 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 11,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,700 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

