Blick auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag

07.10.25 09:26 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,88 EUR -0,24 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 38,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.568 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,81 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Am 08.08.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysten sehen für Bechtle-Aktie Luft nach oben

Exane-Hochstufung beflügelt Aktien von Bechtle und CANCOM

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
