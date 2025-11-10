DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
Blick auf Bechtle-Kurs

Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagvormittag freundlich

10.11.25 09:22 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 34,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
34,86 EUR 0,38 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bechtle legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 34,96 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,28 EUR aus. Mit einem Wert von 35,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 7.574 Bechtle-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,703 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Bechtle gewährte am 08.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,44 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,59 Prozent auf 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

