Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,36 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 40,36 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,18 EUR ab. Bei 40,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151.613 Bechtle-Aktien.
Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 4,13 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,79 Prozent sinken.
Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:11
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen