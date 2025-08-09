DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Nachmittag ausgebremst

11.08.25 16:09 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 40,36 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 40,36 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,18 EUR ab. Bei 40,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151.613 Bechtle-Aktien.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 4,13 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 28,79 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bechtle AG

