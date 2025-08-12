DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag im Plus

13.08.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,96 EUR zu.

Um 15:50 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 38,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 39,38 EUR. Mit einem Wert von 38,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 72.561 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 7,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,698 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Mrd. EUR – ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

