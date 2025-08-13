DAX24.445 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Fokus auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag schwächer

15.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 40,00 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 39,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.409 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,10 EUR. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 4,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,698 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,84 Prozent gesteigert.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Bechtle: Erste Lebenszeichen

Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert

mehr Analysen