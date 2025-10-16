Bechtle Aktie News: Bechtle schiebt sich am Mittag vor

Bechtle im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 35,42 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 35,42 EUR. Kurzfristig markierte die Bechtle-Aktie bei 35,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 20.752 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 18,86 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,701 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,49 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.

