Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagnachmittag leichter

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 35,16 EUR nach.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 35,16 EUR ab. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 35,04 EUR ein. Bei 35,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.880 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 16,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Abschläge von 18,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,701 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

