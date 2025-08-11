DAX24.291 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.900 -0,1%Nas21.615 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag kaum bewegt

18.08.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,00 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,20 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 50.738 Aktien.

Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,698 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

