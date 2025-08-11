Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 40,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 40,00 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,20 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 39,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 50.738 Aktien.
Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 28,15 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,698 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,83 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bechtle AG
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.2025
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2024
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen