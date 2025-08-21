DAX24.141 -0,5%ESt505.386 -1,1%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,25 -0,7%Gold3.379 +0,4%
Kurs der Bechtle

Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Dienstagvormittag

26.08.25 09:25 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle verliert am Dienstagvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 41,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
41,16 EUR -0,28 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 41,14 EUR. Die Bechtle-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.887 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 2,33 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 30,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,83 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,49 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
11.08.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Bechtle KaufenDZ BANK
08.08.2025Bechtle BuyUBS AG
08.08.2025Bechtle BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

