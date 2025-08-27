Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 39,36 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 39,36 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 39,18 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,24 EUR. Zuletzt wechselten 2.598 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 6,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 26,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,83 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,49 Mrd. EUR gegenüber 1,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

