Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Bechtle zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,62 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 38,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.330 Bechtle-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 7,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 25,58 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 09.05.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,86 EUR fest.

