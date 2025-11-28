DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin78.237 -0,6%Euro1,1601 ±0,0%Öl63,36 -0,1%Gold4.220 +1,5%
US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- DAX geht fester ins Wochenende -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Berichte: Einigung über Zukunft der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen

28.11.25 19:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
98,10 EUR 0,86 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DRESDEN (dpa-AFX) - Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln. Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW (Volkswagen (VW) vz) und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen./htz/DP/he

DatumMeistgelesen
