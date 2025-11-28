Niedersachsens Ministerpräsident Lies: E-Auto-Prämien sind gutes Signal
Werte in diesem Artikel
HANNOVER (dpa-AFX) - Die vom Bund geplanten Kaufprämien für E-Autos sind nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies "ein richtig gutes Signal" für die Elektromobilität. "Damit wird endlich ein Punkt hinter die absatzschädliche Debatte gesetzt, ob eine Prämie nun kommt oder nicht", sagte der SPD-Politiker. Bei der weiteren Ausgestaltung komme es jetzt darauf an, dass eine Produktion der Fahrzeuge in Europa honoriert werde. Lies ist auch Mitglied des Aufsichtsrats von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz).
Auf folgende E-Auto-Förderung hat sich die Koalition aus Union und SPD im Bund geeinigt:
* Basisförderung von 3.000 Euro
* Zuschlag von 500 Euro je Kind (maximal 1.000 Euro)
* zusätzliche Aufstockung für besonders niedrige Einkommen
* Voraussetzung: zu versteuerndes Haushaltseinkommen von maximal 80.000 Euro im Jahr - je Kind steigt diese Summe um 5.000 Euro an
Gelten soll die Förderung für Kauf und Leasing von reinen Elektro- sowie Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen. Die genaue Ausgestaltung des Förderprogramms soll bis Jahresende stehen.
Lies warb dafür, auch den Kauf von jungen Gebrauchtwagen anzukurbeln. "Das ist gerade für Familien mit geringeren Einkommen wichtig", sagte der Regierungschef. "Für mich ist klar: Elektromobilität wird die Zukunft sein."
Lechner: Aus vom starren Verbrenner-Aus
Gleichzeitig sei es richtig, die Nutzung von "technologischen Optionen wie Mild-Hybrid-Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Range-Extendern" auch nach 2035 zu ermöglichen. "Alles andere hätte massive, unverantwortbare Folgen für den Industriestandort", sagte Lies.
CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner sagte: "Das starre Verbrenner-Aus ab 2035 wird es nicht mehr geben." Die Automobilindustrie bekomme damit "den Handlungsspielraum und die Technologieoffenheit, die sie braucht"./cwe/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen