Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag leichter

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 735.045,45 USD.

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 735.045,45 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 733.000,00 USD. Bei 733.000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812.855,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,59 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 661.614,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 11,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 909.218,00 USD.

Am 01.11.2025 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 21.413,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18.272,00 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent auf 94,97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 31.613,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

